У столиці відремонтують іще два мости

У Києві на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе капітально відремонтують шляхопроводи № 1 та № 2.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Роботи дадуть змогу збільшити пропускну спроможність дороги, створити належні умови організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі", - йдеться у повідомленні.

Згідно із відповідними розпорядженнями Київської міської державної адміністрації №№ 1692, 1846, капітальний ремонт заплановано здійснити у 2019-2022 роках.

Зазначається, що замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор», якій доручено отримати вихідні дані для проєктування, визначити генеральну проєктну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт. Також замовник має забезпечити у 2019 та 2020 роках розроблення проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження.

Як повідомляють у КМДА, під час укладання договору підряду на виконання робіт комунальна корпорація має обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

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Також буде розроблено, погоджено з Управлінням патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції та подано на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт.

Фінансування робіт здійснюватимуть за рахунок бюджетних коштів.