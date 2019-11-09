У Києві біля Шулявського мосту знайшли понад сотню снарядів

В районі Шулявського шляхопроводу виявили та вилучили понад сотню снарядів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“8 листопада у м. Київ за адресою вул. Довженка, 2 у Шевченківському районі (в районі Шулявського шляхопроводу), під час відпрацювання заявки про виявлення боєприпасів, піротехнічним підрозділом МРЦ ДСНС було виявлено значну кількість вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни”, - йдеться у повідомленні.

В районі Шулявського шляхопроводу виявили понад сотню снарядів / Фото: ДСНС

Зазначається, що роботи по вилученню боєприпасів завершилися о 3:20 9 листопада.

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За даними рятувальників, всього вилучено: 101 артилерійський снаряд (47 - калібру 152 мм, 35 - калібру 122 мм, 8 - калібру 105 мм, 11 - калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручну гранату.

Для проведення робіт залучалися 14 чол. о/с та 4 од. техніки ДСНС.