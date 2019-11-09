Біля Шулявського мосту знайшли склад боєприпасів часів Другої світової

За 30 метрів від Шулявського шляхопроводу в Києві під час заміни інженерних мереж знайшли склад боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації.

"Заміна інженерних мереж – дуже корисний процес. Щойно під час таких робіт у 30 метрах від Шулявського шляхопроводу виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

На місце викликали фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони вже вилучили 35 снарядів різних типів. Роботи продовжуються.

Фото: КГГА.