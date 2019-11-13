Кіберзлочинця з Литви, який переховувався від ФБР у Києві, арештували на 2 місяці

Кіберзлочинця з Литви, який переховувався від ФБР у Києві, арештували на 2 місяці

Укрінформ
Затриманого у Києві громадянина Литви, якого розшукувало ФБР за викрадення з банківських рахунків 6 мільйонів доларів США, заарештовано на 2 місяці.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

“За клопотанням прокуратури міста Києва ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.11.2019 застосовано екстрадиційний арешт строком на 2 місяці відносно громадянина Литовської Республіки, який перебував у міжнародному розшуку та був затриманий в Києві”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування щодо злочинної діяльності 32-річного іноземця розпочалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідування та Служби розслідування фінансових злочинів США. Чоловік був оголошений у розшук за вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері незаконного доступу до банківських рахунків. Серед іншого його підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів США з рахунків американських фінансових установ, заволодінні персональними даними та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Іноземця затримали в одному зі київських готелів, де він тимчасово проживав.

Усвідомлюючи неможливість уникнення екстрадиції до США, він дав згоду на спрощений порядок його видачі. Прокуратура міста Києва розпочала щодо нього екстрадиційну перевірку.

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