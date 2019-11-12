Бюджет-2020 суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування Києва — Кличко

Депутати Київської міської ради мають невідкладно звернутися до Верховної Ради з приводу проєкту Державного бюджету на 2020 рік щодо фінансування потреб столиці.

Про це сказав на засіданні Київради міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні Київрада у порядку невідкладності повинна ухвалити проєкт рішення за поданням міського голови, за зверненням голови Київської міської ради до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади нашого міста”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що сьогодні замість обіцяної децентралізації територіальні громади отримують зменшення дохідних джерел у питаннях місцевого розвитку.

“За поданням уряду проєкт держбюджету на 2020 рік суттєво зменшує доходи місцевого самоврядування при тому, що протягом останніх років значно збільшені повноваження та сфери відповідальності територіальних громад”, - сказав міський голова.

Він додав, що “передбачений у держбюджеті фінансовий ресурс місцевим бюджетам не дозволить органам місцевого самоврядування належно виконувати власні та делеговані повноваження”.

Так, за його словами, в проєкті держбюджету на наступний рік не підтримано норму щодо зарахування частини акцизного податку на пальне до місцевих бюджетів, не встановлені освітні субвенції на наступний рік в обсязі 105 млрд грн, що враховує підвищення заробітної платні педагогічним працівникам, а також компенсацію з держбюджету в розмірі 14,5 млрд грн на підвищення педагогічним працівникам дошкільної та позашкільної освіти, не забезпечено оплату з державного бюджету гарантованих державних пільг, зокрема, пільг на проїзд і послуги зв’язку, тощо.

Він наголосив, що всі ці кошти громади не отримають, якщо буде ухвалено проєкт держбюджету-2020 у тому вигляді, в якому він подається.

“Я звертався до народних депутатів, до Міністерства фінансів, до Прем’єр-міністра, на жаль, поки що нас не почули... Тому переконаний, що Київрада має направити звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо фінансового забезпечення потреб територіальної громади нашого міста, столиці. Переконаний, що це потрібно робити невідкладно”, - наголосив Кличко.