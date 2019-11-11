У Кличка судитимуться з АМКУ через "Муніципальну охорону"

Рішення Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо комунального підприємства "Муніципальна охорона" є упередженим та буде оскаржене у судовому порядку.

Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний, інформує пресслужба КМДА.

"Серед основних функцій, що має здійснювати місто, – збереження комунального майна та забезпечення безпеки громадян. Але сьогодні Київським відділенням АМКУ робиться все, щоб забрати цей обов’язок влади та законне право киян. Із незрозумілих причин АМКУ робить все, щоб забрати у міста право забезпечувати охорону ефективними способами. Справу розглянули менше ніж за 2 місяці (протягом серпня – жовтня), що є безпрецедентно коротким терміном. Тобто не було зроблено навіть спроби якісно дослідити ринок. За незрозумілими критеріями опитано 12 підприємств із близько 300, які працюють на ринку міста Києва. Більшість із них взагалі жодного разу не брали участь у забезпеченні охорони комунальних об’єктів", – заявив Загуменний.

Він також наголосив, що у поданні до колегії АМКУ немає жодного факту про порушення конкуренції комунальним підприємством "Муніципальна охорона", а у поданні зафіксоване лише припущення.

"Рішення, яке очевидно є упередженим, ухвалено із перевищенням повноважень. Тож після його отримання буде оскаржено у судовому порядку з метою встановлення справедливості", – зазначив керівник апарату КМДА.

Загуменний підкреслив, що завдяки роботі "Муніципальної охорони" у цьому році вдалося значно покращити безпеку в місті, зробити парки та комунальні заклади більш безпечними. Більше того, вдалося мінімізувати акти вандалізму щодо комунального майна.

"Комунальне підприємство "Муніципальна охорона" дало роботу багатьом ветеранам АТО/ООС, довело свою ефективність та має неабияку підтримку у громади і персоналу низки соціальних закладів. Безперечно, щоденна служба хлопців, які ще вчора захищали Україну на Сході, а сьогодні захищають киян, має бути продовжена в інтересах громади", – резюмував керівник.

Сьогодні працівники КП "Муніципальна охорона" здійснюють охорону парків, лікарень, закладів освіти. Комунальне підприємство діє відповідно до ліцензії, виданої Міністерством внутрішніх справ, та функціонує у тісній співпраці із представниками підрозділів Національної поліції.

КП "Муніципальна охорона" створено рішенням Київради з метою забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва та надання послуг охорони іншим суб’єктам господарювання.

Однак Київське обласне територіальне відділення АМКУ вбачає в таких діях міської ради порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" та хоче зобов’язати Київраду внести зміни до пункту 2.2 зазначеного рішення в частині визначення надавачів охоронних послуг на підставі проведення відкритого конкурсного відбору.

У свою чергу, міська влада переконана, що діяльність КП на визначених рішенням умовах не призводить до негативних наслідків для конкуренції на ринку охоронних послуг.