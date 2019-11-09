Активісти на Майдані провели акцію до Дня української мови

Так, на оглядовому майданчику Глобуса на Майдані Незалежності учасники вишикувалися з власноруч виготовленими плакатами, утворюючи два речення із закликом - "Мова - душа народу. Переходь на Українську".

Акція до Дня української мови та писемності на Майдані Незалежності / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Метою акції є популяризація української мови.

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У суботу, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови.