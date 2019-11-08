За комуналку не платять лише 5% киян

“Протягом 2019 року рівень розрахунків за комунальні платежі сягає 80% від здійснених нарахувань. Тобто більшість киян вчасно та в повному обсязі виконують свої зобов'язання по оплаті комунальних послуг. Ми бачимо що приблизно 5% від загальної кількості киян не розраховуються за комунальні послуги. Тобто ці 5% формують основну суму заборгованості по всіх виконавцях комунальних послуг. Саме тому ми на сьогоднішній день концертуємося на роботі саме з цими категоріями споживачів, поєднуючи інформацію по заборгованості по всіх комунальних послуг і консолідуючи роботу з цими боржниками”, - зазначив Щербина.

За його словами, “Центр комунального сервісу” здійснює обслуговування споживачів з питань житлово-комунальних послуг за принципом “єдиного вікна” і на сьогодні надає консультації споживачам з приводу фактично всіх комунальних послуг в місті, за виключенням газопостачання та постачання електричної енергії.

“Саме тому ми маємо повну інформацію про оплати споживачами за надані комунальні послуги і про ті особові рахунки, власники яких не виконують свої зобов'язання.

“Основний аспект в роботі з боржниками ми приділяємо на досудове врегулювання спору. Бо цей засіб вирішення питань не несе для боржника додаткових економічних втрат. Ми інформуємо боржників, всіма можливими засобами — здійснюється автодозвін, розсилка смс-повідомлень, письмове повідомлення про наявність такого боргу. Пропонуємо усім боржникам звертатися до точок прийому Центру комунального сервісу для того, щоб з'ясуватися звідки взявся борг”, - сказав він.

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За його словами, якщо засоби досудового врегулювання не приводять до результату у вигляді погашення заборгованості, в такому випадку йде звернення до суду.

“Будь яка людина, яка потрапила в складну ситуацію, з певних причин накопичила борги може не допускати справу до вирішення її в суді шляхом досудового врегулювання спору. Для цього можна укласти договір реструктуризації на термін зручний для людини, який дозволить частково погашати щомісячно цю суму заборгованості”, - наголосив Щербина.