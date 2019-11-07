Гриневич стала проректором у київському виші

Колишнього міністра освіти та науки Лілію Гриневич призначено проректором Київського університету ім. Бориса Грінченко.

Про це повідомляється на сторінці університету у Facebook.

"Гриневич Лілію Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента, призначено на посаду проректора з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка", - йдеться у повідомленні.

Наказ про призначення датовано 5 листопада.

Як повідомлялося, Гриневич у 2012-2016 роках була народним депутатом України, очолювала Комітет з питань освіти та науки. З квітня 2016 по серпень 2019 очолювала Міністерство освіти та науки. За її каденції на посаді міністра була розпочата масштабна реформа середньої освіти - Нова українська школа, яка стартувала з 2018-2019 навчального року.