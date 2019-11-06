Кличко — про обвинувачення у держзраді: Будь ласка, хай перевіряють

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що обвинувачення на його адресу у державній зраді є сміховинними.

Про це мер сказав у ефірі телеканалу "Україна", коментуючи інформацію про порушення проти нього і двох його заступників провадження за низкою статей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можу сказати, що цій новині вже майже три тижні, зараз така хвиля і так звані друзі розганяють цю новину. Можу сказати, що одна людина, приватна особа, подала до суду, який зобов'язав НАБУ зайнятися цієї справою. Дійсно, мені дуже смішно, коли там ще йдеться про держзраду. Будь ласка, хай перевіряють", - прокоментував Кличко.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити провадження проти міського голови Києва Віталія Кличка, його двох заступників і ще двох осіб за низкою злочинів, серед яких - зловживання владою, розтрата майна, державна зрада тощо.