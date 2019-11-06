НАБУ зобов’язали відкрити справу проти Кличка

Вищий антикорупційний суд України зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо Київського міського голови Віталія Кличка.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС на своїй сторінці у Facebook з огляду на численні запити від ЗМІ.

"18 жовтня 2019 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду постановив ухвалу про часткове задоволення скарги на бездіяльність керівника Головного підрозділу детективів НАБУ. Зокрема, вищевказаною ухвалою було зобов’язано уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою скаржника від 9 жовтня 2019 року про кримінальне правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у суді, судове рішення у цій частині мотивоване тим, що обов’язок слідчого прийняти заяву про вчинення кримінального правопорушення та впродовж 24 годин внести за цією заявою відомості до ЄРДР виникає незалежно від обґрунтованості або необґрунтованості такої заяви, а також від того, чи подана ця заява із порушенням або дотриманням територіальної чи предметної підслідності.

Згідно із судовим рішенням, скаржник обвинувачує голову Київської міської держадміністрації Віталія Кличка, двох його заступників, заступника директора з виробничих питань комунального підприємства «Київреклама», начальника управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради в низці злочинів.

Зокрема, йдеться про можливе зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у значному розмірі; привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою; протидію законній господарській діяльності; невиконання судового рішення службовою особою; службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки; приховування тяжкого злочину; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої діяльності; державну зраду; перешкоджання діяльності журналістів тощо.

Раніше українські ЗМІ повідомили з посиланням на пресслужбу НАБУ, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти міського голови Києва Віталія Кличка.