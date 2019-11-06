Київ закриють для вантажівок у години пік

Із 7 листопада буде обмежено в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста Києва у години пік із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00.

У пресслужбі КМДА повідомили, що впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

«Мова йде про те, що в години пік – вечір та ранок, – ми будемо обмежувати в’їзд: тобто фури будуть паркуватися на під’їздах до Києва, щоб це не утворювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури», – розповів начальник Управління патрульної поліції в м. Києві Юрій Зозуля.

Правовою підставою для цього є рішення Київської міською ради від 22.05.2013 № 340/9397 «Про деякі заходи щодо впорядкування руху вантажних автомобілів у м. Києві».

«Таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці. Окрім того, це допоможе мінімізувати виникнення заторів, особливо з погіршенням погодних умов, а також покращити рівень регулярності пасажирських перевезень», – зазначив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури – начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

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Він також додав, що наразі триває інформування водіїв вантажівок, а також установ і організацій, які мають стосунок до регулювання транспортних питань.

Як повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов, за добу в Київ в’їжджає до 50 тис. вантажних авто, що негативно позначається на трафіку та екології. Окрім того, більша частина транзиту проїжджає саме через Південний мостовий перехід, навантаження на який сьогодні у 6 разів перевищує проектне.

«До 20 тис. машин на добу мають проїжджати мостом, згідно проєкту, але по факту маємо 100-110 тис. машин на добу. Міст проектувався під машини з вантажопідйомністю до 8 тонн. Зараз мостом їдуть вантажівки, які можуть перевозити від 40 тонн. Тож міст потребує частих ремонтів. Із 2016 до 2019 на капремонт деформаційних швів витрачено 26 млн грн», – розповів Бахматов.

У часи, коли в’їзд для великовантажних авто буде дозволено (з 20:00 до 07:00), рухатись вони зможуть наступними дорогами:

- просп. Бажана;

- Південний мостовий перехід через р. Дніпро;

- Столичне шосе;

- вул. Академіка Заболотного;

- Площа Одеська;

- Велика кільцева дорога;

- просп. Академіка Палладіна;

- вул. Міська;

- Гостомельське шосе;

- Нова дорога;

- просп. Мінський;

- площа Тараса Шевченка;

- вул. Полярна;

- вул. Богатирська;

- площа Тульська;

- просп. Степана Бандери;

- просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);

- площа Керченська;

- вул. Братиславська;

- просп. Броварський.