У Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту" — шукають вибухівку

У Києві через дзвінок про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки.

Про це повідомляє Київський метрополітен. "Станції "Майдан Незалежності", "Палац спорту" та відповідні пересадки зачинено. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні. Проводиться перевірка. Про відкриття станцій буде повідомлено одразу по завершенні перевірки.