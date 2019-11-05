Справу про свастику в ТРЦ Києва передали до суду

Справу про свастику в ТРЦ Києва передали до суду

Укрінформ
Прокуратура скерувала до суду справу молодика, який у торговельному центрі столиці демонстрував нацистську символіку.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно молодика, який поширював та публічно використовував символіку націонал-соціалістичного тоталітарного режиму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, інцидент стався 16 лютого 2019 року у торговельному центрі, розташованому на проспекті Бандери. 17-річний хлопець, перебуваючи у приміщенні центру, за допомогою програмного забезпечення TeamViewer здійснив зі свого мобільного телефону доступ до системи комп’ютера, з якого проводилася трансляція реклами на LED.

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Пароль до системи був показаний на моніторі в результаті збою в роботі комп’ютера. Молодик скористався цією технічною несправністю та завантажив у систему фото нацистської свастики. Це зображення протягом певного часу демонструвалося відвідувачам через монітор, розташований на першому поверсі центру, допоки працівники охорони не відімкнули живлення системи комп’ютера.

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За результатами розслідування неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у поширенні, а також публічному використанні символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

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