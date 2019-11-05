Справу про свастику в ТРЦ Києва передали до суду

Прокуратура скерувала до суду справу молодика, який у торговельному центрі столиці демонстрував нацистську символіку.

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно молодика, який поширював та публічно використовував символіку націонал-соціалістичного тоталітарного режиму», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, інцидент стався 16 лютого 2019 року у торговельному центрі, розташованому на проспекті Бандери. 17-річний хлопець, перебуваючи у приміщенні центру, за допомогою програмного забезпечення TeamViewer здійснив зі свого мобільного телефону доступ до системи комп’ютера, з якого проводилася трансляція реклами на LED.

Читайте також: СБУ порушила справу через свастику в столичному ТРЦ

Пароль до системи був показаний на моніторі в результаті збою в роботі комп’ютера. Молодик скористався цією технічною несправністю та завантажив у систему фото нацистської свастики. Це зображення протягом певного часу демонструвалося відвідувачам через монітор, розташований на першому поверсі центру, допоки працівники охорони не відімкнули живлення системи комп’ютера.

За результатами розслідування неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у поширенні, а також публічному використанні символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.