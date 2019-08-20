У Німеччині закрили атракціон, схожий на свастику

У німецькому місті Леффінген закрили атракціон «Політ орла» через те, що він нагадував за формою дві великі свастики – заборонений у країні нацистський символ.

Про це повідомляє SWP.

«Керівництво парку розваг міст Леффінген вирішило закрити скандальний атракціон, схожий на свастику, і вибачилося перед відвідувачами», - йдеться у повідомленні.

Атракціон відкрили на початку серпня, але відвідувачі парку розваг швидко помітили його схожість з двома свастиками. Відео з атракціоном почало поширюватися в мережі, збираючи невдоволені коментарі німців.

Щоправда, працівник парку розваг Рюдігер Браун заявив, що вони з колегами «не бачили схожості зі свастикою, поки їм не показали відео».

Керівництво парку після цього інциденту одразу вирішило змінити конструкцію атракціону, щоби вона більше не викликала асоціацій із забороненим нацистським символом.