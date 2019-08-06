Австрія виплатить €812 тисяч компенсації колишній власниці "будинку Гітлера"

Австрійська держава має виплатити загалом 812 тисяч євро колишній власниці будинку в містечку Браунау-на-Інні, в якому народився Адольф Гітлер і який був націоналізований з метою уникнення його перетворення на місце паломництва неонацистів.

Таке рішення прийняв Верховний суд Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

В ухвалі, яка була прийнята ще 26 червня, однак стала відома лише зараз, найвища судова інстанція країни підтримала рішення апеляційного суду, який визначав компенсацію в розмірі 812 тисяч євро, а не 1,5 мільйона євро, яку присудив суд першої інстанції.

"Апеляційний суд змінив це рішення (суду першої інстанції – ред.) та встановив компенсацію в розмірі 812 000 євро, оскільки вартість нерухомості має визначатися відповідно до ринкових принципів попиту та пропозиції… Верховний суд підтримав рішення другої інстанції", - йдеться в ухвалі.

Уряд Австрії конфіскував у державну власність будинок, де народився Адольф Гітлер, з метою запобігання поширенню націонал-соціалістичних ідей. При цьому, рішенням МВС компенсація за експропрійоване майно була визначена лише в розмірі 310 тисяч євро.

Власниця триповерхової будівлі подала позов до суду, вимагаючи більшої компенсації. У лютому 2019 року суд першої інстанції — земельний суд Рід-ім-Іннкрайс (федеральна земля Верхня Австрія) - визначив її у розмірі 1,5 мільйона євро.

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Наразі проводиться конкурс архітекторів, який має на меті знайти найкращі можливості для законного повторного використання будинку зі збереженням архітектурних пам’яток у місті Браунау-ам-Інн та врахуванням інтересів людей.