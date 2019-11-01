Столичне метро відкрило три станції - вибухівку не знайшли

Станції столичного метро "Хрещатик", "Театральна" та "Арсенальна" відкрито після перевірки на замінування.

Про це повідомляє столичний метрополітен у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів у звичайному режимі. Станція "Арсенальна" також працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Столичну станцію метро "Театральна" відкрито після майже двогодинної перевірки повідомлення про мінування.

"Станцію та пересадку на "Золоті ворота" відчинено для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку станції метро "Хрещатик" та "Театральна" були закриті через повідомлення про замінування.

Крім того, станцію "Арсенальна" закрили на вхід з міркувань безпеки (для уникнення тисняви і травмувань на платформі) у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку.