Столичне метро відкрило три станції - вибухівку не знайшли
Про це повідомляє столичний метрополітен у Facebook.
"Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку на "Майдан Незалежності" відчинено для пасажирів у звичайному режимі. Станція "Арсенальна" також працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Столичну станцію метро "Театральна" відкрито після майже двогодинної перевірки повідомлення про мінування.
"Станцію та пересадку на "Золоті ворота" відчинено для пасажирів", - йдеться у повідомленні.
Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку станції метро "Хрещатик" та "Театральна" були закриті через повідомлення про замінування.
Крім того, станцію "Арсенальна" закрили на вхід з міркувань безпеки (для уникнення тисняви і травмувань на платформі) у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку.