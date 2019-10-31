Велику кільцеву дорогу у Києві будуватимуть спільно з китайською компанією
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
“31 жовтня 2019 року в присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) "Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп”, - йдеться у повідомленні.
За словами міністра, будівництво нової дороги може розпочатися вже наступного року.
Він зазначив, що в Україні ще не було досвіду будівництва концесійних доріг і тому дуже важливо, що перший подібний проєкт буде впроваджено спільно з “великими надійними стратегічними партнерами”.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Укравтодор домовився з китайською компанією China Road and Bridge Corporation про спільну реалізацію проєкту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в Запоріжжі.
Фото: mtu.gov.ua