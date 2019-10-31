Велику кільцеву дорогу у Києві будуватимуть спільно з китайською компанією

Державне агентство автомобільних доріг України та китайська компанія Poly Changda Engineering Co. Ltd підписали меморандум про спільне будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“31 жовтня 2019 року в присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія між Державним агентством Автомобільних доріг України та китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd було підписано Меморандум про співробітництво в рамках реалізації Першої черги будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо міста Києва (ВКАД) "Транспортне сполучення між М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп”, - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, будівництво нової дороги може розпочатися вже наступного року.

Він зазначив, що в Україні ще не було досвіду будівництва концесійних доріг і тому дуже важливо, що перший подібний проєкт буде впроваджено спільно з “великими надійними стратегічними партнерами”.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Укравтодор домовився з китайською компанією China Road and Bridge Corporation про спільну реалізацію проєкту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в Запоріжжі.

Фото: mtu.gov.ua