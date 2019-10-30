У п'ятницю відкриють нову ділянку Великої окружної

У столиці 1 листопада відкриють рух новою ділянкою Великої окружної дороги – від проспекту Рокосовського до вулиці Сім’ї Кульженків.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який оглянув новий готовий об’єкт, повідомляє пресслужба міської влади.

«Після закінчення цієї ділянки ми перейдемо до активної фази будівництва мосту над залізничною колією та вулицею Богатирською. Там вже готова земляна основа під будівництво шляхопроводу до вулиці Богатирської», – зазначив Кличко.

Зокрема, на об'єкті вже вклали асфальт, встановили бордюри та облаштували дощову каналізацію. Також встановили сучасне LED-освітлення. Облаштовано пішохідні тротуари та підземні переходи.

За словами Кличка, на вулиці Богатирській вже спорудили основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди та виїзди з мосту. Також влаштовано асфальтобетонне покриття основного проїзду – «Вишгород-Київ». Роботи, які можливі за технологією, триватимуть і в зимовий період.

«Цю ділянку мали зробити ще 16 років тому. Були проєкти. Але реалізацію планів розпочали ми. Після завершення всього обсягу робіт буде створений ще один шлях для об’їзду столиці і ми значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, що сьогодні прямує через Київ центральними вулицями», – підкреслив Кличко.