У Києві завершилася акція “Ні кроку назад”

У столиці завершилася акція “Ні кроку назад”, ініційована “Рухом опору капітуляції”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після виступів організаторів акції “Ні кроку назад”, що проходила під стінами будівлі Офісу Президента на вулиці Банкова, учасники заходу виконали Державний гімн України та завершили акцію.

Також організатори заходу оголосили під час виступу, що днями готові представити альтернативу “формулі Штайнмаєра” - українську доктрину миру.

Наразі люди починають розходитися, ситуація біля Офісу Президента спокійна.

Як повідомлялося, учасники акції зібралися під стінами Офісу Президента. Вони зазначили, що зібралися, аби наголосити на тому, що українське суспільство не підтримує розведення військ на Донбасі, яке все більше виглядає як відступ, без об’єктивних на те причин.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 29 жовтня, о 12.00 почався процес розведення військ з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах першого інвестиційного форуму “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі заявив, що розведення військ у Золотому відбувається під контролем СММ ОБСЄ, яке має офіційно зафіксувати цей процес.

Раніше розведення сил у Золотому й Петровському було заплановано на 7 жовтня, але було зірване бойовиками. У Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому. 15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.