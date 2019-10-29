Розведення на Донбасі: під Офісом Президента - акція "Ні кроку назад"

Під Офісом Президента України в Києві проходить акція “Ні кроку назад!”, ініційована “Рухом опору капітуляції”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть кілька десятків осіб.

Серед присутніх представники політсили "Свобода", "Національного корпусу", інші. Перед початком акції, активісти під стінами Офісу Президента стали в ряди, тримаючи літери, що складаються у речення " Яке розведення? Ти ж не лох".

Також учасники акції вигукують: "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Вимога нації - ні капітуляції". Активісти також принесли з собою прапори України, жовтий скотч, який є символом Руху опору капітуляції.

Біля ОП присутні поліцейські, працює поліція діалогу.

У Києві проходить акція “Ні кроку назад” / Фото: Геаннадій Мінченко, Укрінформ

Як стверджують учасники акції, вони прийшли під Офіс Президента України, аби наголосити на тому, що українське суспільство не підтримує розведення військ на Донбасі, яке все більше виглядає як відступ, без об’єктивних на те причин.

Окрім того заявляють, що Рух опору капітуляції попереджає владу, що не можна ігнорувати думку українських громадян та діяти всупереч національним інтересам.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 29 жовтня, о 12.00 почався процес розведення військ з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у кулуарах першого інвестиційного форуму “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі заявив, що розведення військ у Золотому відбувається під контролем СММ ОБСЄ, яке має офіційно зафіксувати цей процес.

Раніше розведення сил у Золотому й Петровському було заплановано на 7 жовтня, але було зірване бойовиками. У Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петровському і Золотому. 15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петровському. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік за підсумками засідання ТКГ підтвердив, що кількість порушень режиму "тиші" різко збільшилася, але одночасно заявив, що сторони підтвердили прихильність до припинення обстрілів.