Зеленський змінив голову Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Олексія Чернишова.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

“Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - зазначається в указі №776/2019.

Водночас іншим указом №777/2019 Президент призначив Олексія Чернишова головою Київської ОДА.

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Михайла Бно-Айріяна було призначено на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року. 20 жовтня він подав у відставку.

Того ж дня, 20 жовтня, Кабінет міністрів погодив звільнення Бно-Айріяна та призначення Чернишова головою Київської ОДА.

Чернишов - бізнесмен, інвестор, народився 4 вересня 1977 року у Харкові. Закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Економіка підприємства». Із 1998 року працював в IT галузі, в компанії Telesens, яка розробляла системні програмні продукти для телекомунікаційного бізнесу. З 2004 року - віцепрезидент з розвитку, з листопада 2005 – президент концерну і групи АВЕК. Із 2008 по 2013 - голова наглядової ради концерну і групи АВЕК. В 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, що займалася розвитком масштабних проектів комерційної нерухомості, а також залученням іноземних інвестицій в Україну. У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners. Офіси компанії працюють у Києві та Відні. В 2017 році компанія Чернишова «VI2 Partners» придбала долю акцій мережі супермаркетів «Фуршет» у французького оператора Auchan Group «Ашан Україна». В 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation, яка займається підтримкою культурних проектів, популяризацією України в Європі через потенціал сучасного українського мистецтва.