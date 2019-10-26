У Києві на вихідні призупиняють рух трамваїв № 1
Укрінформ
У столиці 26-27 жовтня знову буде тимчасово призупинено рух трамваїв № 1 у зв'зку з ремонтом колії.
Про це повідомили у КП «Київпастранс».
"26 і 27 жовтня рух трамваїв маршруту № 1 буде тимчасово призупинено через посилену фазу капремонту колії на ділянці від вулиці Генерала Потапова до бульвару Кольцова", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, маршрут трамваїв № 3 працюватиме у звичайному режимі, без змін.
Водночас кількість автобусів на маршруті № 2Т буде збільшено, запланований інтервал руху – 7 хвилин (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).
Як повідомляв Укрінформ, у Києві призупиняли рух трамваїв № 1 на попередні вихідні.