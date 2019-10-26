У Києві на вихідні призупиняють рух трамваїв № 1

У столиці 26-27 жовтня знову буде тимчасово призупинено рух трамваїв № 1 у зв'зку з ремонтом колії.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

"26 і 27 жовтня рух трамваїв маршруту № 1 буде тимчасово призупинено через посилену фазу капремонту колії на ділянці від вулиці Генерала Потапова до бульвару Кольцова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, маршрут трамваїв № 3 працюватиме у звичайному режимі, без змін.

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Водночас кількість автобусів на маршруті № 2Т буде збільшено, запланований інтервал руху – 7 хвилин (за умови відсутності заторів/дорожньо-транспортних пригод).

Як повідомляв Укрінформ, у Києві призупиняли рух трамваїв № 1 на попередні вихідні.