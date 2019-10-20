В Одесі тестують найдовший в Україні трамвай

В Одесі почались випробування найдовшого трамваю України - «Одіссей МАХ».

Про це з посиланням на директора КП «Одесміськелектротранс» Дмитра Жемана повідомляє Думская.

«Коли настає ніч, місто безлюдніє і занурюється у темряву, на вулиці виїжджають вони - трамваї. Ось такі у нас сьогодні були нічні покатушки, із «Одіссей МАХ», - зазначив Жеман.

Почати випробування трисекційного вагона в Одесі вирішили з маршруту №18. Обкатка пройшла успішно, трамвай увійшов в усі криві і поводився слухняно.

Також на "Одіссея МАХ" очікують випробування і на інших трамвайних маршрутах, після чого він вийде на лінію.

Читайте також: З церкви на Львівщині здерли унікальні розписи й обклали стіни кахлями

Працювати трисекційний вагон буде, швидше за все, у години пік на маршруті №26 (Старосіна площа - 11-а станція Люстдорфської дороги).

Як повідомлялося, "Одіссей МАХ" збирають в вагоноремонтних майстернях КП «Одесміськелектротранс». Його довжина становить майже 31 метр, спільна пасажиромісткість 280 осіб, сидячих місць - 62.

Фото: Думсская