У Славську на Львівщині стіни храму Успіння Пресвятої Богородиці, з яких при ремонті здерли розписи відомих художників-монументалістів Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка, обклали кахлями.

Про це повідомила у Facebook Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, оприлюднивши фотографії, зроблені Андріаном Кліщем.

"От і об‘явилася світу оновлена «краса» на заміну розписам Сосенка і Буцманюка в церкві у Славську", - з прикрістю прокоментували світлини у дописі.

З церкви на Львівщині здерли унікальні розписи й обклали стіни кахлями / Фото: facebook.com/ukrtopik

Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року при ремонті церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у Славську, який здійснювався без відповідних дозволів і погоджень органу охорони культурної спадщини Львівської ОДА, збили автентичні розписи митців Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка, зроблені в 1910 році, і керамічну плитку фабрики Івана Левинського.

Львівська ОДА звернулася до суду з позовом про вилучення з власності Славської громади пам’ятки архітектури місцевого значення.