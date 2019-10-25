У Києві у п'ятницю 25 жовтня стартував опалювальний сезон. КП "Київтеплоенерго" планують підключити житлові будинки протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 25 жовтня, тобто з сьогоднішнього дня, у Києві розпочався опалювальний сезон уже для всіх будівель, зокрема для житлового сектора. 30 вересня ми розпочали опалювальний сезон для закладів соціального сектору... Загалом за нашими спостереженнями за останні 10 років це найпізніший пуск тепла. Погода дала нам можливість зробити більше робіт", - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що на підключення будинків до тепла потрібно близько 10 днів.

"Не дивлячись на те, що сьогодні ще плюсова температура, вдень буде плюс 16, ми бачимо прогноз, і, враховуючи те, що система теплопостачання Києва велика, комплексна..., починаємо (опалення - ред.) сьогодні. Для того, щоб у період, коли вже буде дійсно холодно, ми мали більшість абонентів підключити. На підключення загалом потрібно близько 10 календарних днів. Наступного тижня плануємо більшість об'єктів запустити", - сказав заступник голови КМДА.

Опалювальний сезон у соціальній сфері розпочався ще 30 вересня. Школи, дитячі садки та лікарні підключали до систем опалення за індивідуальними заявками.

Наразі тепло подано у 500 дитячих садочків, у 365 шкіл, а також у 185 лікувальних закладів.

Як зазначив головний інженер СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Юрій Паливода, столичні теплові мережі готові до старту опалення. Фахівці Київтеплоенерго в міжопалювальний період провели підготовку теплового господарства до зими, зокрема провели на всіх об'єктах господарювання планові ремонтні роботи.

"Щоб забезпечити стабільний запуск опалювального сезону, в цілодобовому режимі працюватиме 29 аварійних бригад Київтеплоенерго та 14 додаткових бригад", - розповів Паливода.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, столична влада розпочне запуск тепла у житлові будинки з 25 жовтня.

Водночас, Нафтогаз вважає передчасним рішення про початок опалювального сезону в Києві 25 жовтня, оскільки за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода.