Нафтогаз порадив Кличкові подбати, щоб кияни "не опалювали повітря"

"Нафтогаз України" прокоментував заяву Віталія Кличка про початок підключення житлових будинків Києва до опалення з 25 жовтня.

Відповідний коментар "Нафтогаз України" розмістив у Facebook.

"Не хочемо псувати настрій пану Кличку, але за прогнозом погоди ще тиждень буде тепла погода. Найближче похолодання у наступний вівторок - буде до +8, а вже у понеділок (4.11) прогнозують до +11", - йдеться в дописі.

До того ж, нагадують у компанії, з наступного тижня розпочинаються шкільні канікули й опалювати порожні класи немає сенсу.

У такій ситуації в Нафтогазі радять підходити до початку опалювального сезону вибірково: "Ми розуміємо хвилювання за температурний режим у лікарнях та садочках, але, можливо, варто підійти до підключення вибірково. Щоб кияни могли зекономити свої кошти і не опалювати повітря".

Як повідомлялося, Віталій Кличко заявив про намір розпочати підключення житлових будинків Києва до опалення з 25 жовтня.

"Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того, щоб почала працювати на всю потужність, нам потрібно десь 10 днів. Але 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон”, - сказав мер столиці.