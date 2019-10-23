Стало відомо, коли будинки киян підключать до тепла

Столична влада розпочне запуск тепла у житлові будинки з 25 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі “Радіо Київ”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступний тиждень буде вже холодний. І ми післязавтра запускаємо систему опалення. Хочу попередити, що наша система центрального опалення найбільша в Європі, і для того, щоб почала працювати на всю потужність, нам потрібно десь 10 днів. Але післязавтра, 25 жовтня, вже починаємо опалювальний сезон”, - сказав Кличко.

Водночас він наголосив, що місто підготовлене до опалювального сезону.

“Зокрема комунальне підприємство “Київтеплоенерго” вже замінило понад 80 кілометрів зношених тепломереж і роботи далі продовжуються. У спадок нам залишилося понад 20 тисяч кілометрів тепломереж, які потребують ремонту. Тим не менше, ми робимо ремонти зношених мереж. Гарантувати те, що поривів не буде я не можу, бо в спадок така система дісталася, і ми робимо все, щоб відремонтувати обладнання. Зараз підписані договори на закупівлю газу з “Нафтогазом”, тобто до опалювального сезону ми готові”, - зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня за індивідуальними заявками розпочалося підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери Києва.