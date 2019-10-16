Влада звітує про готовність країни до зими. Але є винятки

Аналізуємо повідомлення щодо готовності (неготовності) регіонів і окремих населених пунктів України до опалювального сезону 2019-2020

Незважаючи на прихід рекордного “бабиного літа”, в Україні набирає обертів опалювальний сезон, який цьогоріч почався дещо раніше звичних термінів – через холодну погоду наприкінці вересня-початку жовтня. Місцева влада звітує: об'єкти соціальної сфери вже обігрівають у 19 регіонах країни та в Києві. У семи областях (Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Сумській та Хмельницькій) теплоносій подають і до частини житлового фонду.

Тим часом, в НАК “Нафтогаз” звітують про рекордні за останні 10 років обсяги накопиченого у підземних газосховищах “блакитного палива”. Щоправда, жителі деяких населених пунктів схвильовані: через невирішеність низки організаційних, фінансових і технічних питань з опаленням їхніх осель можуть бути проблеми. Також, певно, всім українцям (окрім хіба що приблизно 55 тисяч родин, які скористалися програмою “Газ про запас”) не додають оптимізму “вангування” деяких чиновників, політиків та експертів щодо можливого різкого збільшення вартості енергоресурсів (передусім, газу) в зимовий період...

В оселях буде тепло. Та чи скрізь?

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно та без особливих проблем. Накопиченого палива вистачить навіть за умов суворої зими. У цьому запевнив співвітчизників прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Виняток, за його словами, лише два міста – Сміла в Черкаській області та Новий Розділ на Львівщині. (У Львівській облдержадміністрації тим часом стверджують: “під питанням” і організація теплопостачання у Новояворівську)... Але й жителі цих населених пунктів довго не мерзнутимуть – опалювальний сезон там не скасовують, а лиш на кілька днів переносять його початок. Пояснюють це низкою організаційно-технічних перепон. Річ у тім, що раніше теплоносій у цих містах подавали приватні компанії, які, за словами глави уряду, "своїми діями створили критичні ситуації".

Нагадаємо, минулого тижня до Сміли, жителі якої останніми роками традиційно потерпають від затримок з увімкненням опалення, вирушила спеціальна робоча група на чолі з міністром розвитку громад і територій Оленою Бабак. Тож в Уряді розраховують: проблему вдасться розв’язати до кінця тижня. “На жаль, настільки погано працює система – борги, застарілі комунікації, купа проблем – все це призводить до того, що буквально у кожному місті доводиться починати опалювальний сезон у ручному режимі. Цього року Сміла знову була одним із найбільш проблемних населених пунктів", – нагадав Олексій Гончарук. І водночас запевнив: ситуація в цьому місті складна, але не критична. Нагадаємо, раніше у компанії "Нафтогаз" повідомили про загрози для опалювального сезону у Смілі. Причина – зрив комунальним підприємством "Смілакомунтеплоенерго" графіків погашення накопиченої приватною компанією, що раніше займалася теплопостачанням, заборгованості за “блакитне паливо”. Аби розв’язати проблему, Кабмін вирішив надати місту безповоротну допомогу у 16,1 мільйона гривень.

Тим часом голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський ініціює звернення до прем’єра щодо ситуації із початком опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі. Очільник області просить скликати позачергове засідання держкомісії з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Завдання – підготувати рішення щодо покладання на приватне підприємство "Гарант-Енерго М" – управителя арештованих ТЕЦ, що належать впливовим політикам братам Ярославові та Богдану Дубневичам, – зобов’язань із забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у цих містах. Адже велика ймовірність того, що Новояворівська і Новороздільська ТЕЦ цього року можуть узагалі не запрацювати.

Нагадаємо, ці стратегічно важливі підприємства на Львівщині у серпні 2018 року за рішенням суду перейшли в тимчасове управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Причина – порушене Національним антикорупційним бюро України кримінальне провадження щодо заподіяних державі збитків у понад 1,4 мільярда гривень. За даними НАБУ, упродовж 2013-2015 років Новороздільська і Новояворівська ТЕЦ отримували від НАК "Нафтогаз України" паливо за пільговими цінами – нібито для постачання тепла населенню. Насправді ж частину газу продавали приватним компаніям. Слідство у справі триває.

Принагідно додамо, що Кабінет міністрів повернув державі Калуську ТЕЦ, яку попередній уряд передав на баланс місцевої громади. “Ми вирішили повернути цей важливий об'єкт у державну власність, щоб точно бути впевненими: люди взимку житимуть у теплі, захищені від несподіванок під час опалювального сезону", – пояснив таке рішення Олексій Гончарук.

Газу купили на 4 млрд “кубів” більше, ніж торік. І доволі дешево...

Україна накопичила у підземних сховищах понад 21 мільярд кубометрів “блакитного палива”. Це – рекордні запаси енергоресурсу за останні 10 років, – повідомив у Фейсбук голова правління компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв. При цьому закачування газу до ПСГ триває (приблизно по 50-60 мільйонів кубометрів щодоби).

Тим часом вартість цього ресурсу для населення знову знизилася. За даними прес-служби НАК “Нафтогаз”, у жовтні тисячу кубометрів палива обійдуться українцям майже на 5% дешевше, аніж у вересні (4272,76 гривень за тисячу кубометрів – без урахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат). Щоправда, ідеться, вочевидь, про останнє у цьому році здешевлення – вартість газу на європейському ринку у вересні-жовтні суттєво зросла (про точну вартість закупівель, зазвичай, повідомляють наприкінці наступного після дати постачань місяця). А ось регульований газовий тариф в Україні, нагадаємо, визначають за формулою, що враховує ринкові ціни з двомісячним відставанням (тобто, зараз ідеться про “сприятливі” серпневі котирування).

Таким чином, вартість тисячі кубометрів палива для населення у різних регіонах країни у жовтні коливається (залежно від вартості транспортування і послуг конкретних газозбутових підприємств – див. таблицю) у межах від 5400 до 6000 гривень.

Додамо, що із квітня (після завершення попереднього опалювального періоду) ціна, за якою “Нафтогаз” продає паливо для потреб населення і підприємств теплокомуненерго, знизилася на 32%.

... А ось із мазутом та вугіллям – проблеми

Запаси мазуту на складах теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей на 20% менші, аніж торік. Про це повідомили в Міністерстві енергетики і захисту довкілля. Нині українські ТЕС і ТЕЦ мають лише 33 тисячі тонн пального. Тоді як перед початком попереднього опалювального сезону на складах накопичили майже на 10 тисяч тонн мазуту більше. Більше того, за висновками експертів, запаси мазуту перед початком опалювального сезону на складах вітчизняних ТЕС і ТЕЦ є найнижчими щонайменше за два останні десятиліття.

Не все гаразд і з вугіллям – як антрацитової, так і газової групи. Запаси цього ресурсу на складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) на початку жовтня становили 1,325 мільйона тонн – на 31% менше запасів на цю дату минулого року (1,917 мільйона тонн). Менше, аніж торік вугілля наразі накопичили і на складах вітчизняних теплоелектроцентралей (ТЕЦ) – 164 тисяч тонн (проти 238 тисям тонн на цей період торік). Щоправда, нині наші ТЕС і ТЕЦ активно завозять вугілля – щотижня його запаси збільшуються на 4-5%.

Владислав Обух, Київ