На столичному вокзалі встановлять зарядки для електрокарів

На Центральному залізничному вокзалі столиці до кінця року встановлять спеціальне обладнання для зарядки електроавтомобілів.

Про це повідомив у четвер на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Бюрократичні перепони, щоб на Центральному вокзалі з'явилась зарядка для електрокарів, ми знесли не так швидко як нелегальні кіоски. Але, вже нарешті можу анонсувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці. До кінця року встановимо там необхідне обладнання", - зазначив він.

Щодо встановлення такого ж обладнання на інших залізничних вокзалах, то Укрзалізниця, за словами Кравцова, вирішуватиме це питання після аналізу попиту на цей вид послуги.