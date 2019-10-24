На столичному вокзалі встановлять зарядки для електрокарів

На столичному вокзалі встановлять зарядки для електрокарів

Укрінформ
На Центральному залізничному вокзалі столиці до кінця року встановлять спеціальне обладнання для зарядки електроавтомобілів.

Про це повідомив у четвер на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Бюрократичні перепони, щоб на Центральному вокзалі з'явилась зарядка для електрокарів, ми знесли не так швидко як нелегальні кіоски. Але, вже нарешті можу анонсувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці. До кінця року встановимо там необхідне обладнання", - зазначив він.

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Щодо встановлення такого ж обладнання на інших залізничних вокзалах, то Укрзалізниця, за словами Кравцова, вирішуватиме це питання після аналізу попиту на цей вид послуги.

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