У київській лікарні почали робити унікальні операції на "закритому" серці

Хірурги київської Олександрівської лікарні роблять тепер унікальні операції: на «закритому» серці міняють аортальний клапан.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

«У приватних клініках така операція коштує мінімум 900 тисяч гривень. А для киян в Олександрівській лікарні – абсолютно безкоштовна! Можливість робити ці унікальні операції з’явилася завдяки закупівлі спеціального обладнання в рамках міської цільової програми», – написав Кличко.

За його словами, подібні операції дають шанс на одужання пацієнтам, яким заміну аортального клапана «відкритим» хірургічних способом робити не можна. Наприклад, через ниркову недостатність, складну серцеву недостатність або повторне оперативне втручання на серці.

«Раніше в таких випадках киянам могли допомогти тільки в спеціалізованих інститутах або приватних клініках, а тепер – у нашій Олександрівській лікарні. За статистичними даними європейських реєстрів, близько 2% населення Європи після 65-ти років потребують хірургічної корекції аортального клапана. А смертність людей із хворобами серця у перші три роки після інфаркту перевищує 50%. Тому той факт, що столичні хірурги успішно впроваджують нову техніку імплантації аортального клапана, значно підвищує шанси багатьох киян на порятунок життя і на одужання», – наголосив Кличко.