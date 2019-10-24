"Швидка" за 10 хвилин - МОЗ розробило нові критерії надання допомоги

Міністерство охорони здоров'я розробило критерії формування спроможної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Відстань між пацієнтом і сімейним лікарем - не більше 7 км. Доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хв. Час доїзду бригади екстреної медичної допомоги: у місті - 10 хв, поза межами міста - 20 хв", - ідеться у повідомленні.

Як відзначається, ці та багато інших критеріїв сприятимуть розбудові спроможної мережі закладів охорони здоров’я у рамках створення госпітальних округів.

Своєю чергою це має забезпечити, зокрема, гарантований своєчасний доступ населення до послуг медичної допомоги належної якості, а також ефективне використання бюджетних коштів, які спрямовуються у сферу медичної допомоги.