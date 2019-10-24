Київрада зібралася на засідання вперше за майже пів року

У Києві у четвер, 24 жовтня, розпочалося засідання Київської міської ради, на якому планується ухвалити бюджет столиці на 2020 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у залі зареєструвався 71 депутат, тобто кворум для сесії є.

Мер Києва наголосив, що на засіданні потрібно ухвалити бюджет столиці на 2020 рік.

Секретар Київради Володимир Прокопів повідомив, що з фракції "Солідарність" вийшли чотири депутати.

"Повідомляю про вихід з фракції "Солідарність" - Пабата Олександра, Петровця Олега, Сагайдака Іллі, Харченка Олександра. З цього моменту ці депутати є позафракційними", - сказав Прокопів.

З депутатської фракції Київради "Батьківщина" вийшли три депутати: Товмасян Ваган, Римаренко Сергій, Паладій Сергій.

Як повідомляв Укрінформ, засідання Київради 12 вересня не відбулося через відсутність кворуму. Під час консультацій усі голови фракцій Київради домовилися продовжити роботу 19 вересня. Проте в той день у залі Київради зареєструвалися 38 депутатів, тоді як для кворуму потрібен 61 депутат (загальна чисельність депутатів Київради - 120). Останній раз сесія Київради відбулась у середині травня.

Тоді Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням щодо розпуску Київради 8-го скликання і призначення дострокових виборів у столиці.

Фото: пресслужби Віталія Кличка