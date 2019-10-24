Ткаченко хоче створити у Київраді нову депутатську групу

Депутати Київської міської ради Сергій Гусовський та Ілля Сагайдак разом з народним депутатом від "Слуги народу" і претендентом на посаду голови КМДА Олександром Ткаченком анонсували створення депутатської групи під назвою "Новий Київ".

Про це депутати заявили журналістам на брифінгу перед будівлею КМДА, де має відбутися засідання Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні анонсуємо початок створення депутатської групи, яка буде називатися "Новий Київ" і присвятить свою діяльність системній опозиції тій владі, яка ще досі існує в Києві", - сказав депутат Київради від "Київської команди" Гусовський.

Водночас Гусовський не уточнив, хто увійде до складу цієї групи.

"Наразі ми проголошуємо про розпочату ініціативу створення цієї депутатської групи. Я думаю, на початку тижня ми вже зможемо сказати, хто увійшов в її склад... Маємо об'єднати всіх тих депутатів, які не погоджується з поточною владою, і ми віримо, що увійдуть у склад цієї групи депутати з різних фракцій, в такий спосіб об'єднавшись в системну опозицію", - заявив Гусовський.

Своєю чергою депутат Київради Сагайдак нагадав, що були звернення до Президента України Володимира Зеленського та його команди з проханням втрутитись в ситуацію у столиці. "Була направлена перевірка в КМДА, але ми хочемо побачити її висновки і реальні дії... Тому ми створюємо групу для того, щоб контролювати діяльність міської влади та напрацювати план дій з виходу столиці із системної кризи", - зазначив Сагайдак.

Водночас Ткаченко повідомив, що і в парламенті буде створено міжфракційне об'єднання з такою ж назвою - "Новий Київ".

"Ми саме для того приймали в першому читанні закон про столицю, щоб запустити механізм оновлення міста і щоб на нових виборах місто мало реальні повноваження самоврядної столиці. Це хороший приклад для нас, депутатів у Верховній Раді, почати створення міжфракційного об'єднання з такою самою назвою "Новий Київ". Я вже провів розмови з багатьма депутатами зі “Слуги народу” і інших фракцій, і я думаю, що наступного тижня про таке міжфракційне об'єднання буде оголошено", - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України".

Авторами законопроєкту є група народних депутатів від фракції "Слуга народу": Олександр Ткаченко, Дмитро Гурін, Ганна Бондар, Давид Арахамія, Олександр Корнієнко.

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва. Райради створюватимуться за рішенням Київської міської Ради, їхній загальний склад становитиме 20 депутатів.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду на строк повноважень Президента.