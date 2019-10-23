Додатковий експрес до аеропорту "Бориспіль" запустять 27 жовтня

Із 27 жовтня 2019 року в тестовому режимі почне курсувати ще один поїзд Kyiv Boryspil Express, який відправлятиметься з аеропорту “Бориспіль” близько третьої години ночі до залізничного вокзалу в Києві.

Про це повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook.

“+1 поїзд Kyiv Boryspil Express у нічний час. Поки в експериментальному режимі, курсуватиме з 27 жовтня. Відправлятиметься експрес з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" близько третьої години ночі”, - написав Кравцов.

Нічний експрес відправлятиметься зі станції Бориспіль-Аеропорт о 02:47 та прибуватиме на станцію Київ – Пасажирський о 03:28.

Раніше Кравцов заявив, що до кінця року Укрзалізниця запустить ще один поїзд Kyiv Boryspil Expres українського виробництва.

Як повідомляв Укрінформ, поїзд Kyiv Boryspil Express почав курсувати із головного залізничного вокзалу міста Києва до міжнародного аеропорту “Бориспіль” 30 листопада 2018 року.