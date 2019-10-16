До аеропорту "Бориспіль" запустять ще один експрес

До кінця 2019 року АТ "Укрзалізниця" запустить ще один швидкісний поїзд Kyiv Boryspil Express та відкриє нову зупинку на станції Видубичі.

Про це написав голова правління Укрзалізниця Євген Кравцов у Facebook.

“До кінця року ми запустимо на цьому маршруті (Київ - аеропорт “Бориспіль”- ред.) новий поїзд українського виробництва. Це + додаткові рейси і збільшення пасажиропотоку. Зараз - понад 3 тисячі пасажирів на добу. Практично готова вже і зупинка на станції Видубичі, її, як і обіцяли, відкриємо до кінця року теж”, - написав Кравцов.

Як повідомляв Укрінформ, поїзд Kyiv Boryspil Express почав курсувати із головного залізничного вокзалу міста Києва до міжнародного аеропорту “Бориспіль” 30 листопада 2018 року.