Через футбол столичне метро змінить графік роботи

У Києві 24 жовтня роботу метро продовжать на годину через футбольний матч.

Про це повідомили у Київському метрополітені у Facebook.

"У ніч з 24.10.2019 на 25.10.2019 роботу столичної підземки буде подовжено на 1 годину", - йдеться у повідомленні.

Перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".

Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Як повідомляв Укрінформ, на НСК "Олімпійський" відбудеться 24 жовтня матч (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Копенгаген" (Данія).