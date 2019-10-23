В аеропорту "Київ" через туман скасували три рейси, сім - перенаправили в Бориспіль

У Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) імені Сікорського через сильний туман скасовано три зовнішні рейси, а ще сім - перенаправлено до запасного аеродрому в Борисполі.

Про це повідомляє аеропорт на своїй сторінці у Facebook.

"Туман вносить свої корективи в плани мандрівників... У Міжнародному аеропорту "Київ" 23 жовтня у зв'язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до запасного аеродрому в Борисполі перенаправлено такі рейси: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лісабон W66192 (Wizz Air), Катовіце W1277 (Wizz Air), Кельн W7308 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Відень W6128 (Wizz Air).

Крім того, як повідомляється, всім пасажирам, які мали летіти зворотніми рейсами, було надано трансфер до аеропорту "Бориспіль". Рейс 275 Неаполь-Київ (Ernest) приземлився в аеропорту Львова.

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси до Запоріжжя та Львова.

За статусом рейсів можна спостерігати на онлайн-табло на сайті аеропорту.

В аеропорту "Київ" зауважують, що у столиці та області густий туман, вітер та обмежена видимість. Станом на 9:00 23 жовтня горизонтальна видимість сягала 200 м, вертикальна - 50 м.

Фото: аеропорт "Київ".