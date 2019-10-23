Літак Wizz Air не зміг сісти у Львові — долетів аж до Румунії
Про це повідомляє у Facebook пресслужба львівського летовища.
"Сьогодні, у зв’язку із несприятливими метеоумовами, рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту м. Львова та сів у румунському аеропорту Клуж", - йдеться у повідомленні.
Інформують також, що рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна очікував покращення метеоумов в «зоні очікування» та вже здійснив посадку в аеропорту Львова. В напрямку львівського летовища також вилетіли рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна та Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.
Покращення погодних умов прогнозувалося з 10:00.
В пресслужбі також зазначили, що вчора аеропорт "Львів", будучи резервним, весь день приймав рейси з Києва. Також 5 рейсів з Києва були скеровані у Львів сьогодні вночі – це літаки авіакомпаній Ernest, Буковина та Sky Up.