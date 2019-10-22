В аеропорту "Київ" через сильний туман затримуються рейси

У Міжнародному аеропорту "Київ" імені Сікорського через сильний туман затримуються рейси.

Про це повідомляє аеропорт на своїй сторінці у Facebook.

"Сильний туман впливає на роботу аеропорту. У Міжнародному аеропорту «Київ» 22 жовтня у зв'язку із сильним туманом затримуються деякі рейси. Видимість станом на 9:00 становить 250 м, вертикальна видимість - 30 м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скасовано нічні рейси до Варшави (LOT), в зв’язку з поверненням літака до аеропорту вильоту. Причиною повернення літака авіакомпанії LOT назад до Варшави стали несприятливі погодні умови.

Крім цього, два рейси з Рима (Alitalia) та Кельну (WizzAir) було перенаправлено до запасного аеродрому в Бориспіль. Пасажирів, які мали летіти зворотними рейсами до Рима та до Берліна, було перевезено автобусами в аеропорт Бориспіль.

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich спостерігається затримка від однієї години до декількох, в зв’язку з поганою видимістю як в київському аеропорту, так і в місцевих аеропортах. Затримується прибуття літаків з Берліна та Гамбурга (WizzAir) в зв'язку з пізнім вильотом.

В аеропорту також зауважують, що у випадку тривалих затримок рейсів пасажирам буде надано напої та харчування.

За статусом рейсів можна спостерігати на он-лайн табло на сайті аеропорту.