Киянам нагадали про щеплення від грипу - які вакцини і де робити

У Києві щеплення від грипу можна зробити у визначених комунальних медичних закладах первинної ланки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Процедура досить проста: щоб вакцинуватися від грипу, необхідно прийти до лікаря, з яким підписано декларацію (терапевта, педіатра чи сімейного), та після консультації отримати направлення на щеплення. Потім – оплатити вакцину в аптеці. Саму вакцину доставлять до кабінету для щеплень, тож вам не доведеться піклуватися про правильне транспортування препарату. До того ж, вакцинуючись в умовах медичного закладу, ви будете впевнені, що препарат зберігався з дотриманням "холодового ланцюжка", а щеплення проведено професійно", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Він зауважив, що наразі вакцинація від грипу в Україні проводиться вакциною "ВАКСІГРИП ТЕТРА" та "ДжіСі Флю". Медична складова (огляд лікаря, консультація, сама маніпуляція) – безкоштовна. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.

"Наразі у столиці створено усі умови, щоб швидко, без зайвого клопоту вакцинуватися проти грипу. Наполегливо раджу всією родиною скористатися можливістю вже найближчим часом та отримати річний імунітет від цієї небезпечної своїми ускладненнями хвороби!" – закликав Поворозник.

У КМДА нагадують, що особливо актуальними щеплення проти грипу є для дітей, людей похилого віку, тих, хто страждає на хронічні захворювання чи у своїй трудовій діяльності щодня стикаються з великою кількістю людей.