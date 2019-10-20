У ДТП під Києвом загинула відома мотоблогер

У столиці поліцейські з'ясовують обставини смертельної автопригоди на Гостомельському шосе. Внаслідок події водій автівки отримав струс головного мозку, а дівчина-водій мотоциклу від отриманих травм померла у лікарні.

Про це у Facebook повідомляє поліція Києва.

“До столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобіля «Volkswagen» та мотоциклу «BMW» на Гостомельському шосе.

За попередньою інформацією, водій легковика рухався по шосе зі сторони столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину у задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл.

Водіїв транспортних засобів доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Лікарі діагностували у водія легковика струс головного мозку, 41-річна водійка мотоциклу від отриманих травм померла у лікарні”, - йдеться у повідомленні.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють механізм і причини автопригоди.

За даними ресурсу dtp.kiev.ua, в автопригоді загинула 41-річна мотоблогер Elena Kuzavini, відома своїми фото у соцмережах та дописами про любов до мотоспорту.