Під Кабміном - мітинг проти незаконної забудови Києва

У Києві під стінами Кабінету міністрів проходить мітинг з вимогою до Прем'єр-міністра Олексія Гончарука вплинути на ситуацію із незаконними забудовами у Києві та Київській області.

Участь в акції беруть понад десяток активістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вони тримають великі плакати "Захистимо курорт Пуща-Водиця", "Київміськбуд, геть з Пущі-Водиці".

Активісти прийшли на мітинг, щоб привернути увагу Гончарука на проблемні об'єкти в Києві та зупинити незаконні забудови.

"Ми принесли список, в якому понад 40 забудов. Сьогодні тут - Пушкінська 33,37; Мічуріна 44; Печерськ - історичні схили; Биківнянський ліс, де будують висотки; Пуща-Водиця; Русанівська набережна, 3 та інші об'єкти", - сказала голова громадської організації "Барви життя" Лідія Гончаренко.

Мітинг під Кабміном проти незаконних забудов / Фото: Ольга Нагорняк. Укрінформ

За її словами, список із незаконними забудовами активісти планують передати до Кабміну.