У Києві висадять Алею пам’яті жінок-захисниць
Укрінформ
Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда закликала разом вшанувати пам‘ять загиблих за свободу та Незалежність України жінок.
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.
«Завтра о 9:30 на проспекті Правди в Києві ми будемо висаджувати першу в столиці Алею пам’яті жінок-захисниць. В пам’ять про всіх наших посестр, в пам’ять про Яну Червону, Настю Вітовську, Сабіну Галицьку, Ірину Шевченко,….про всіх наших дівчат", - зазначила міністр.
Коляда нагадала, що на днях ворожий снайпер вбив Ярославу Никоненко, та закликала згадати всіх та віддати належну шану.
Як зазначається, відкриття алеї відбудеться за ініціативи ГО "Жіночий Ветеранський Рух" та за підтримки депутата Київради Маслової Наталії в м. Київ 18 жовтня о 9:30 год., в сквері на проспекті Правди.