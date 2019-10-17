У Києві висадять Алею пам’яті жінок-захисниць

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда закликала разом вшанувати пам‘ять загиблих за свободу та Незалежність України жінок.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

«Завтра о 9:30 на проспекті Правди в Києві ми будемо висаджувати першу в столиці Алею пам’яті жінок-захисниць. В пам’ять про всіх наших посестр, в пам’ять про Яну Червону, Настю Вітовську, Сабіну Галицьку, Ірину Шевченко,….про всіх наших дівчат", - зазначила міністр.

Коляда нагадала, що на днях ворожий снайпер вбив Ярославу Никоненко, та закликала згадати всіх та віддати належну шану.

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Як зазначається, відкриття алеї відбудеться за ініціативи ГО "Жіночий Ветеранський Рух" та за підтримки депутата Київради Маслової Наталії в м. Київ 18 жовтня о 9:30 год., в сквері на проспекті Правди.