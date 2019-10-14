Українці в соцмережах подякували захисникам

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук одним із перших звернувся до всіх захисників та захисниць:

Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак записав відеозвернення:

Міністр оборони України Андрій Загороднюк долучився до вітань:

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков також привітав зі святом захисника України у відеозверненні:

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук привітала "усіх і кожного, хто відстоює свободу, незалежність, боронить Батьківщину та протистоїть ворогу":

Міністерство у справах ветеранів дякує українським воїнам, які захищають рідну землю та свій народ, своїх близьких і, так вже склалось, навіть тих "хто втомився від війни":

Посольство України в Кенії попросило Пресвяту Богородицю оберігати захисників України під своїм Покровом:

"Для всієї України ви – герої. Завдяки вам Україна була, є і буде!" - таким словам привітав воїнів п'ятий президент України Петро Порошенко.

Благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим" нагадує про незмінні речі: "Попри всі резонансні новини є те, що лишається незмінним, — українські воїни, які тримають небо для всієї країни":

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України та відома блогерка Уляна Супрун нагадує: "Не лише у свято варто пам’ятати, що #ЗавдякиТобі наше життя та боротьба триває":

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував тим, хто береже сьогодні мирне небо над нами:

Українська журналістка та ведуча телевізійних програм Ольга Герасим'юк долучилась до привітань:

Голова відновленої Державної податкової служби Сергій Верланов подякував військовим за мирне небо над нашими головами.

Журналістка та блогерка Яніна Соколова: