Українці в соцмережах подякували захисникам Огляд 14.10.2019 13:38 Укрінформ Українці 14 жовтня відзначають День захисника та щиро дякують воїнам за відвагу та мужність. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук одним із перших звернувся до всіх захисників та захисниць: Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак записав відеозвернення: Міністр оборони України Андрій Загороднюк долучився до вітань: Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков також привітав зі святом захисника України у відеозверненні: Народний депутат України від партії "Слуга народу" Ірина Верещук привітала "усіх і кожного, хто відстоює свободу, незалежність, боронить Батьківщину та протистоїть ворогу": Міністерство у справах ветеранів дякує українським воїнам, які захищають рідну землю та свій народ, своїх близьких і, так вже склалось, навіть тих "хто втомився від війни": Посольство України в Кенії попросило Пресвяту Богородицю оберігати захисників України під своїм Покровом: "Для всієї України ви – герої. Завдяки вам Україна була, є і буде!" - таким словам привітав воїнів п'ятий президент України Петро Порошенко. Благодійний фонд допомоги армії "Повернись живим" нагадує про незмінні речі: "Попри всі резонансні новини є те, що лишається незмінним, — українські воїни, які тримають небо для всієї країни": Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України та відома блогерка Уляна Супрун нагадує: "Не лише у свято варто пам’ятати, що #ЗавдякиТобі наше життя та боротьба триває": Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував тим, хто береже сьогодні мирне небо над нами: Українська журналістка та ведуча телевізійних програм Ольга Герасим'юк долучилась до привітань: Голова відновленої Державної податкової служби Сергій Верланов подякував військовим за мирне небо над нашими головами. Журналістка та блогерка Яніна Соколова: Журналіст і громадський діяч Юрій Луканов: Український кінорежисер, сценарист та письменник Олег Сенцов: Головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Укрінформу Сергій Тихий: Генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький: Експерт з питань інформаційних воєн Дмитро Золотухін: Генерал армії України Віктор Муженко: Медіа-експертка Інституту Масової інформації Ірина Земляна: Василь Рябчук: