Washington Post писатиме Kyiv, але не у випадку "котлети по-київськи"

Американське видання The Washington Post переходить на написання назви столиці України англійською мовою у правильній транскрипції - Kyiv.

Про це повідомив у Twitter журналіст видання Adam Taylor.

"Washington Post змінює стиль написання назви столиці України, яку ми тепер називатимемо Kyiv, а не Kiev, нововведення негайно набуває чинності ... Правописна форма Kiev може з'являтися в історичних матеріалах, у назві страви Chicken Kiev та при цитуванні письмових матеріалів... »", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.