Акція "Ні капітуляції" зібрала 12 тисяч учасників - поліція

Масові акції, які відбулися в понеділок у Києві, пройшли без порушень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва з посиланням на її начальника Андрія Крищенка.

"За словами Андрія Крищенка, на всіх локаціях правоохоронці не зафіксували правопорушень. До управлінь поліції нікого не доставляли і жодних заборонених речей не вилучали", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що службу в центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців.

"Загалом у першій ході взяло участь близько 6000 осіб, а в другій акції, що тривала на Майдані Незалежності й завершилася під Офісом Президента, було до 12 000 учасників", - відзвітували у столичній поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 14 жовтня, у Києві відбувся марш "Ні капітуляції!" проти реалізації "формули Штайнмаєра". Частина учасників акції прийшла на вулицю Банкову до Офісу Президента України. На будівлю ОП люди прикріпили фото загиблих захисників Батьківщини та наліпки з лозунгами проти капітуляції.