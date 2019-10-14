"Ні капітуляції": на Майдані вимагають відставки Богдана

Кілька тисяч учасників акції "Ні капітуляції" зібралися на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зараз на Майдані Незалежності зібралося кілька тисяч активістів, які стоять на площі Майдану та вздовж вулиці Інститутської. Активісти вигукують слова подяки українським ветеранам та виступають проти капітуляції.

Раніше ветерани колоною пройшлися ходою по бульвару Шевченка, Хрещатику до Майдану Незалежності.

Акція "Ні капітуляції" на Майдані / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Активісти озвучили основні вимоги до Президента Володимира Зеленського. Зокрема, це заборона впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України; заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ДНР і ЛНР; заборона відведення українських військ від лінії розмежування; заборона будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО і заборона проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території так званих «ДНР» і «ЛНР» до отримання повного контролю по усій довжині україно-російського кордону.

Крім того, учасники акції вигукують "Богдана у відставку".

Як повідомляв Укрінформ, раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації "Правий сектор", ВГО "Ветеранське братерство", "Демократична сокира", ГО "Справа громад"; "Національний корпус" та полк "Азов".

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.