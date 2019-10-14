Учасники акції "Ні капітуляції!" запалили фаєри

Учасники акції "Ні капітуляції!", яка проходить 14 жовтня у Києві, запалили фаєри під час ходи по вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ветерани колоною пройшлися ходою від бульвару Шевченка, по Хрещатику та прийшли до Майдану Незалежності, де планують провести віче проти капітуляції.

"Ні капітуляції" в Києві / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Під час ходи активісти викрикували гасла "Слава нації, ні капітуляції!".

Участь у ході до Дня захисника України беруть участь ветерани, політики та колишні політв'язні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації "Правий сектор", ВГО "Ветеранське братерство", "Демократична сокира", ГО "Справа громад"; "Національний корпус" та полк "Азов".

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.