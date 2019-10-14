У Києві почалася акція "Ні капітуляції!"

Ветерани АТО у понеділок, 14 жовтня, проводять у Києві марш "Ні капітуляції!" проти реалізації "формули Штайнмаєра".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у заході беруть участь кілька тисяч активістів. На мітингу можна побачити державні прапори та червоно-чорні стяги.

Активісти розпочали акцію біля парку ім. Тараса Шевченка, вони сформувалися в колону та планують пройти центром Києва до Майдану Незалежності, де провести віче.

Попереду ходи йдуть чоловіки у військовій формі та несуть плакат з написом "Ні капітуляції!".

Раніше участь в акції 14 жовтня підтвердили організації "Правий сектор", ВГО "Ветеранське братерство", "Демократична сокира", ГО "Справа громад"; "Національний корпус" та полк "Азов".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Акція "Ні капітуляції" у Києві / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

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Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.